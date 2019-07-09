События

13:57 09.07.2019

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Схипхол в Амстердаме

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В международном аэропорту Схипхол в Амстердаме во вторник утром столкнулись два пассажирских самолета, пострадавших нет, сообщили европейские СМИ.

Столкновение произошло, когда один из авиалайнеров готовился к вылету. В настоящее время проводится допрос пилотов, водителей и авиадиспетчеров.

Один из столкнувшихся самолетов Boeing-737-800 принадлежит авиакомпании KLM, он должен был направиться в Мадрид. Авиаперевозчику пришлось пересадить пассажиров на другой рейс. Второй самолет - Airbus A320 - лоукостера easyJet вылетал в Лондон.

По данным представителей аэропорта, инцидент не повлиял на график его работы.

Теги: #авария #самолеты #амстердам
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