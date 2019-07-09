В Чернобыльской зоне задержаны две группы "сталкеров", среди которых – граждане Казахстана

Две группы "экстремальных туристов", среди которых 5 граждан Украины и 4 граждан Казахстана, незаконно проникли в г.Припять на территорию Чернобыльской зоны отчуждения.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции в Киевской области, "сталкеры" задержаны, в отношении данных лиц составлены административные протоколы по ст.46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает наложение штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы дел правонарушителей направили в Славутичский городской суд Киевской области для принятия решения.

Также направлены материалы в Государственную миграционную службу для сокращения срока пребывания граждан Казахстана в Украине.