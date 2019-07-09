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12:44 09.07.2019

Натовские корабли вышли из Одессы в море для продолжения учений Sea Breeze

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Натовские корабли вышли из Одессы в море для продолжения учений Sea Breeze

После короткого перерыва группировка кораблей НАТО во вторник вышла из Одессы в Черное море для продолжения отработки операций в рамках учений Sea Breeze 2019, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.

В частности, в море вышел ракетный эсминец ВМС США Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, эсминец британского Королевского ВМФ Duncan, канадский фрегат Toronto, румынский фрегат Regele Ferdinand и французский фрегат Courbet.

В акватории Черного моря также находится Большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome, который используется для ведения радиоэлектронной разведки в интересах Управления военной разведки Франции (DRM).

Над районом учений в северо-западной части Черного море, где проходят учения, во вторник был зафиксирован полет американского патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon.

Международные учения Sea Breeze продлятся до 12 июля. В военно-морских маневрах задействованы около 30 кораблей, 30 самолетов и вертолетов, 3 тыс. военнослужащих стран-членов НАТО - США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Болгарии, Румынии, Польши, Дании, Греции, Латвии и Эстонии, а также их союзников - Украины, Грузии, Молдавии, Швеции и ОАЭ.

Теги: #одесса #нато #sea_breeze
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