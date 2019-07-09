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12:27 09.07.2019

Все учебники должны быть доставлены в школы вовремя – Гриневич

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Все учебники должны быть доставлены в школы вовремя – Гриневич

 Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что до начала учебного года все учебники будут доставлены в области, и призывает облгосадминистрации организовать их своевременную доставку в школы.

Как рассказала министр в ходе координационного совета по вопросам внедрения реформы в сфере образования во вторник в Киеве, в прошлом году при обеспечении школ учебниками было ряд проблем, из которых Минобразования сделало выводы.

"До нового учебного года все учебники должны быть доставлены на места", - сказала Гриневич.

Глава Минобразования отметила, что на данный момент учебники второго класса напечатаны уже почти на 70%, и до 2 августа все учебники будут доставлены к профильным органам областных государственных администраций.

Министр добавила, что учебники для пятого класса имеют уже 100% плана доставки, , шестого – 25% плана.

В связи с чем, Гриневич призвала местные органы организовать своевременную доставку учебников из области в школы.

Теги: #минобразования #гриневич #учебники
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