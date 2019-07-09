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12:23 09.07.2019

Гриневич анонсировала создание Украинского центра развития образования

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Гриневич анонсировала создание Украинского центра развития образования

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич анонсировала создание Украинского центра развития образования.

"У нас есть институт модернизации содержания образования, мы должны его перезагрузить. Я прошу премьер-министра и коордсовет дать поручение, чтобы нам содействовали центральные органы власти, чтобы мы могли в короткий срок согласовать постановление по созданию Украинского центра развития образования", - сказал министр в ходе координационного совета по вопросам внедрения реформы в сфере образования во вторник в Киеве.

По ее словам, на начальных этапах данный орган будет заниматься введением Новой украинской школы, а далее переберет на себя все функции Института модернизации содержания образования, который впоследствии будет ликвидирован.

Теги: #минобразования #образование #гриневич
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