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12:17 09.07.2019

ГБР проводит обыски в офисе ГФС в Волынской области

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ГБР проводит обыски в офисе ГФС в Волынской области

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыск в территориальном офисе Государственной фискальной службы в Волынской области, сотрудники которой покрывали незаконную торговлю налоговыми кредитами, сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Комментирую ситуацию с обысками в территориальном офисе ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области, которые сейчас проводим совместно с Генпрокуратурой и Нацполицией. Ситуация такая: следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно, они покрывали деятельность "теневого рынка" по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент", – написала она.

По словам Варченко, схема заключалась в том, что предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю.

"Впоследствии эти транспортные средства перепродавали другим клиентам по поддельным документам. Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов", - рассказала Варченко.

По предварительным подсчетам деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн.

Как уточнила пресс-служба ГБР, следователи центрального аппарата Госбюро расследований разоблачили незаконную схему формирования налогового кредита по НДС предприятиями-импортерами транспортных средств в Волынской области. Схема действовала при содействии и непосредственном участии должностных лиц ГУ ГФС в Волынской области.

"В настоящее время, следователями ГБР проводятся 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС, местах проживания его должностных лиц. Также обыски проводятся по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме", - сказано в сообщении.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение – департамент защиты экономики Нацполиции.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия); ч.2 ст.366 (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия). Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #налоговая #волынская_область #гбр #обыски #гфс
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