Полиция ищет взрывчатку в трех вузах в Харькове, проводится эвакуация

Полиция проверяет информацию о минировании Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьковского национального университета городского хозяйства и Харьковского национального университета искусств.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информация о минировании поступила во вторник.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает полиция.