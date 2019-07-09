Полиция ищет взрывчатку в трех вузах в Харькове, проводится эвакуация
Полиция проверяет информацию о минировании Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьковского национального университета городского хозяйства и Харьковского национального университета искусств.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информация о минировании поступила во вторник.
"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает полиция.