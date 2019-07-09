События

11:23 09.07.2019

Полиция разыскивает поджигателей магазина депутата Киевского облсовета, кандидата в нардепы

1 мин читать
Полиция разыскивает поджигателей магазина депутата Киевского облсовета, кандидата в нардепы

В с.Шпитьки Киево-Святошинского района сгорел продуктовый магазин, принадлежавший депутату Киевского областного совета, который баллотируется на выборах в Верховную Раду. Полиция разыскивает причастных к поджогу.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции в Киевской области, пожар в магазине ранним утром обнаружил его владелец.

На месте происшествия работали спасатели, следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции.

"В результате пожара повреждено 40 кв.м магазина, имущество и товар. Устанавливается сумма ущерба", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновных, устанавливаются причины возгорания.

Теги: #поджег #полиция #депутат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:28 08.07.2019
На Херсонщине полиция расследует обстоятельства гибели женщины и трех детей

На Херсонщине полиция расследует обстоятельства гибели женщины и трех детей

18:11 08.07.2019
Полиция эвакуирует людей с ж/д вокзала и из всех торговых центров в Харькове из-за сообщения о минировании

Полиция эвакуирует людей с ж/д вокзала и из всех торговых центров в Харькове из-за сообщения о минировании

18:03 08.07.2019
Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Киеве

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Киеве

16:39 08.07.2019
Управления полиции охраны в Запорожской области отобрало "УОСК" для страхования финрисков

Управления полиции охраны в Запорожской области отобрало "УОСК" для страхования финрисков

14:37 07.07.2019
В Одессе освободили сотрудниц финучреждения, взятых в заложницы, со злоумышленником работают правоохранители

В Одессе освободили сотрудниц финучреждения, взятых в заложницы, со злоумышленником работают правоохранители

16:05 05.07.2019
С начала избирательной кампании харьковская полиция открыла 18 производств, связанных с выборами

С начала избирательной кампании харьковская полиция открыла 18 производств, связанных с выборами

16:21 03.07.2019
Суд арестовал без права залога винницкого полицейского, избившего впоследствии скончавшегося партийца "Гражданской позиции"

Суд арестовал без права залога винницкого полицейского, избившего впоследствии скончавшегося партийца "Гражданской позиции"

15:27 03.07.2019
В Запорожье ревнивец облил свою девушку зажигательной смесью и поджог: она получила 90% ожогов тела

В Запорожье ревнивец облил свою девушку зажигательной смесью и поджог: она получила 90% ожогов тела

11:39 03.07.2019
На Харьковщине в результате ДТП с участием грузовика и автобуса 2 человека погибли, 12-летняя девочка пострадала - полиция

На Харьковщине в результате ДТП с участием грузовика и автобуса 2 человека погибли, 12-летняя девочка пострадала - полиция

03:54 03.07.2019
Суд избрал меру пресечения депутату Донецкого облсовета по подозрению в финансировании терроризма

Суд избрал меру пресечения депутату Донецкого облсовета по подозрению в финансировании терроризма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое военных погибли и один пострадал в ДТП в Киевской области

САП согласовала обвинения одному из министров и нескольким председателям ОГА - Холодницкий

На NewsOne заявили о давлении на канал со стороны праворадикалов и запугивание журналистов

Горбатюк рассказал, кто блокирует расследование дел Майдана в регионах

Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция ищет взрывчатку в трех вузах в Харькове, проводится эвакуация

Победившая в конкурсе на должность в ВАСК судья незаконно начисляла себе 400% премий и скрывает имущество мужа – ЦПК

На трассе Киев-Одесса столкнулись два зерновоза, три человека погибли

Двое военных погибли и один пострадал в ДТП в Киевской области

Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

САП согласовала обвинения одному из министров и нескольким председателям ОГА - Холодницкий

На NewsOne заявили о давлении на канал со стороны праворадикалов и запугивание журналистов

Горбатюк рассказал, кто блокирует расследование дел Майдана в регионах

В Луганской области спасатели эвакуировали более 60 человек из аварийного здания

В Херсоне неизвестные подожгли автомобиль помощницы кандидата в Раду от "Слуги народа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА