Полиция разыскивает поджигателей магазина депутата Киевского облсовета, кандидата в нардепы

В с.Шпитьки Киево-Святошинского района сгорел продуктовый магазин, принадлежавший депутату Киевского областного совета, который баллотируется на выборах в Верховную Раду. Полиция разыскивает причастных к поджогу.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции в Киевской области, пожар в магазине ранним утром обнаружил его владелец.

На месте происшествия работали спасатели, следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции.

"В результате пожара повреждено 40 кв.м магазина, имущество и товар. Устанавливается сумма ущерба", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновных, устанавливаются причины возгорания.