События

10:32 09.07.2019

На трассе Киев-Одесса столкнулись два зерновоза, три человека погибли

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На трассе Киев-Одесса столкнулись два зерновоза, три человека погибли

 Возле с.Знаменка Великомихайловского района Одесской области столкнулись два зерновоза MAN, в результате ДТП погибли оба водителя и пассажир одного из грузовиков.

Как сообщил во вторник отдел коммуникации полиции Одесской области, предварительной причиной столкновения стал выезд водителя одного из грузовиков на встречную полосу движения.

"От полученных травм водители обоих транспортных средств и пассажир одного из них погибли на месте", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП следственного управления ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Событие квалифицированы по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Теги: #жертвы #дтп #одесская_область
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