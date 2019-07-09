Двое военных погибли и один пострадал в ДТП в Киевской области

В Киевской области в результате столкновения автомобиль Toyota столкнулся с военным автомобилем, в котором находились 9 солдат Вооруженных сил Украины, двое из них погибли при возгорании транспортного средства, еще один получил травмы ног.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции в Киевской области, авария произошла около 3 часом утра на 65 км автотрассы Киев-Чоп в направлении столицы.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем "Газ-32223", который двигался в попутном направлении", - сказано в сообщении.

В результате ДТП произошло возгорание автомобиля "Газ", в котором находились 9 солдат контрактной службы ВСУ. Двое из них, которые находились в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия. Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами ног.

На месте ДТП работали спасатели, работники следственного управления полиции Киевской области, следственно-оперативная группа Макаровского отделения полиции, медики.

36-летний водитель автомобиля Toyota задержан. Транспортные средства изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).