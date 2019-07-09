События

09:39 09.07.2019

Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

1 мин читать
Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

 Малиновский районный суд г.Одесса в деле Одесского городского головы Геннадия Труханова признал недопустимыми ряд доказательств, в частности, экспертизу по стоимости здания ОАО ХК "Краян", за которое городской совет, по версии следствия, заплатил завышенную цену, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

По информации издания, адвокат Труханова Александр Лысак подтвердил, что речь идет об экспертизе, которая установила стоимость здания.

"Там эксперты собирали доказательства, которые вообще запрещено эксперту делать. Кроме того, осмотр места происшествия произведен с существенным нарушением, а сама экспертиза является производным уже от этого", – пояснил адвокат изданию.

Защита утверждает, что определить рыночную стоимость в условиях нестабильного рынка невозможно и отсутствует методическая база для экспертов по определению рыночной стоимости.

"Надо было проводить судебно-экономическую экспертизу, которая определяет сумму причиненного ущерба (в материалах дела содержится строительно-техническая и оценочно-строительная экспертиза – ред.)", – сказал Лысак.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали "Украинской правде", что считают экспертизу стоимости крайне важным для дела доказательством.

Недопустимым доказательством суд также назвал сообщение о подозрении Геннадию Труханову и нескольким его вероятным сообщникам.

Защита утверждает, что городскому голове Одессы о подозрении сообщил следователь, который не был на это уполномочен. Поэтому, по мнению адвоката, Труханов вообще не получил статус подозреваемого и обвиняемого.

Адвокат Лысак предполагает, что приговор будет объявлен полностью в среду, 10 июля.

Теги: #труханов #суд #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:34 09.07.2019
В Харькове директор центра соцслужб, халатность которой привела к смерти 3-летнего малыша, получила условный срок, прокуратура настаивает на реальном наказании

В Харькове директор центра соцслужб, халатность которой привела к смерти 3-летнего малыша, получила условный срок, прокуратура настаивает на реальном наказании

03:33 09.07.2019
Суд взял под стражу виновника "пьяного" ДТП в Харьковской области с пассажирским автобусом

Суд взял под стражу виновника "пьяного" ДТП в Харьковской области с пассажирским автобусом

21:13 08.07.2019
Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

17:40 08.07.2019
Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Ефремова на продление срока ареста

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Ефремова на продление срока ареста

17:21 08.07.2019
Экс-супруга Маккартни добилась крупнейшей в истории Британии компенсации за клевету

Экс-супруга Маккартни добилась крупнейшей в истории Британии компенсации за клевету

10:33 08.07.2019
Верховный суд отменил повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене

Верховный суд отменил повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене

14:37 07.07.2019
В Одессе освободили сотрудниц финучреждения, взятых в заложницы, со злоумышленником работают правоохранители

В Одессе освободили сотрудниц финучреждения, взятых в заложницы, со злоумышленником работают правоохранители

07:16 07.07.2019
Зеленский в воскресенье в Одессе примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС Украины и начала учений "Си Бриз-2019"

Зеленский в воскресенье в Одессе примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС Украины и начала учений "Си Бриз-2019"

22:38 06.07.2019
Смешко: решение суда – политическая манипуляция

Смешко: решение суда – политическая манипуляция

14:09 06.07.2019
Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое военных погибли и один пострадал в ДТП в Киевской области

САП согласовала обвинения одному из министров и нескольким председателям ОГА - Холодницкий

На NewsOne заявили о давлении на канал со стороны праворадикалов и запугивание журналистов

Горбатюк рассказал, кто блокирует расследование дел Майдана в регионах

Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

ПОСЛЕДНЕЕ

На трассе Киев-Одесса столкнулись два зерновоза, три человека погибли

Двое военных погибли и один пострадал в ДТП в Киевской области

САП согласовала обвинения одному из министров и нескольким председателям ОГА - Холодницкий

На NewsOne заявили о давлении на канал со стороны праворадикалов и запугивание журналистов

Горбатюк рассказал, кто блокирует расследование дел Майдана в регионах

В Луганской области спасатели эвакуировали более 60 человек из аварийного здания

В Херсоне неизвестные подожгли автомобиль помощницы кандидата в Раду от "Слуги народа"

Боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные не пострадали

Выход со станции метро "Житомирская" в Киеве во вторник ограничат

В Харьковской области огонь уничтожил 4 га пшеницы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА