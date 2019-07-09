Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

Малиновский районный суд г.Одесса в деле Одесского городского головы Геннадия Труханова признал недопустимыми ряд доказательств, в частности, экспертизу по стоимости здания ОАО ХК "Краян", за которое городской совет, по версии следствия, заплатил завышенную цену, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

По информации издания, адвокат Труханова Александр Лысак подтвердил, что речь идет об экспертизе, которая установила стоимость здания.

"Там эксперты собирали доказательства, которые вообще запрещено эксперту делать. Кроме того, осмотр места происшествия произведен с существенным нарушением, а сама экспертиза является производным уже от этого", – пояснил адвокат изданию.

Защита утверждает, что определить рыночную стоимость в условиях нестабильного рынка невозможно и отсутствует методическая база для экспертов по определению рыночной стоимости.

"Надо было проводить судебно-экономическую экспертизу, которая определяет сумму причиненного ущерба (в материалах дела содержится строительно-техническая и оценочно-строительная экспертиза – ред.)", – сказал Лысак.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали "Украинской правде", что считают экспертизу стоимости крайне важным для дела доказательством.

Недопустимым доказательством суд также назвал сообщение о подозрении Геннадию Труханову и нескольким его вероятным сообщникам.

Защита утверждает, что городскому голове Одессы о подозрении сообщил следователь, который не был на это уполномочен. Поэтому, по мнению адвоката, Труханов вообще не получил статус подозреваемого и обвиняемого.

Адвокат Лысак предполагает, что приговор будет объявлен полностью в среду, 10 июля.