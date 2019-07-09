САП согласовала обвинения одному из министров и нескольким председателям ОГА - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала обвинения одному из министров и нескольким главам облгосадминистраций сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Как сообщает телеканал "Прямый", в эфире ток-шоу "Эхо Украины" Холодницкий заявил: "Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов - должным образом вручить это подозрение".

"Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, действующим пока что, судьям. Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры надзирают. Там, где есть консенсус, где есть достаточная доказательная база общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать", - приводит канал слова главы САП.