События

08:48 09.07.2019

Горбатюк рассказал, кто блокирует расследование дел Майдана в регионах

1 мин читать
Горбатюк рассказал, кто блокирует расследование дел Майдана в регионах

Руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры (ГПУ) Сергей Горбатюк сообщил, что расследование дел Майдана в регионах заблокировано в связи с приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента ГПУ по организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, передает "Громадське".

"Именно с приходом на должность начальника департамента Кизя, уже фактически в течение последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконные по нашему мнению, где были закрыты уголовные производства в областях, не были отменены, никакие рекомендации по расследованию этих уголовных производств ни были выполнены. А в последнее время нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - отметил Горбатюк.

По его словам, к полномочиям департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставление рекомендаций относительно них.

"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - отметил Горбатюк.

Теги: #блокировка #майдан #расследования #украина #горбатюк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:02 09.07.2019
На NewsOne заявили о давлении на канал со стороны праворадикалов и запугивание журналистов

На NewsOne заявили о давлении на канал со стороны праворадикалов и запугивание журналистов

08:03 09.07.2019
Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов

Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов

07:51 09.07.2019
В Луганской области спасатели эвакуировали более 60 человек из аварийного здания

В Луганской области спасатели эвакуировали более 60 человек из аварийного здания

07:28 09.07.2019
В Херсоне неизвестные подожгли автомобиль помощницы кандидата в Раду от "Слуги народа"

В Херсоне неизвестные подожгли автомобиль помощницы кандидата в Раду от "Слуги народа"

07:10 09.07.2019
Боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные не пострадали

06:28 09.07.2019
Выход со станции метро "Житомирская" в Киеве во вторник ограничат

Выход со станции метро "Житомирская" в Киеве во вторник ограничат

05:39 09.07.2019
В Харьковской области огонь уничтожил 4 га пшеницы

В Харьковской области огонь уничтожил 4 га пшеницы

04:32 09.07.2019
Возле границы Украины и Польши задержали 5 граждан Турции

Возле границы Украины и Польши задержали 5 граждан Турции

03:34 09.07.2019
В Харькове директор центра соцслужб, халатность которой привела к смерти 3-летнего малыша, получила условный срок, прокуратура настаивает на реальном наказании

В Харькове директор центра соцслужб, халатность которой привела к смерти 3-летнего малыша, получила условный срок, прокуратура настаивает на реальном наказании

03:33 09.07.2019
Суд взял под стражу виновника "пьяного" ДТП в Харьковской области с пассажирским автобусом

Суд взял под стражу виновника "пьяного" ДТП в Харьковской области с пассажирским автобусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

Сообщение о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций

Козак назвал "циничной ложью" заявления Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком"

Зеленский ожидает, что может поехать в США этим летом

СБУ и Нацполиция получили ряд поручений по защите информационного пространства страны

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе увеличились случаи подрывов людей и техники на взрывчатках

Участники двух разделенных полицией акций протеста перед зданием парламента Грузии отказываются расходиться первыми

В Азовское море зашло российское судно "Ейск"

На Херсонщине полиция расследует обстоятельства гибели женщины и трех детей

Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

Сообщение о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций

Зеленский: опасения по мосту в Станице Луганской есть, но войска отвели, и вопрос надо решать

Козак назвал "циничной ложью" заявления Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком"

Зеленский дал понять, что готов слышать просьбы жителей Донбасса по гуманитарным вопросам, но не видит в целом проблемы с языком

Возле офиса телеканала NewsOne в Киеве участники акции против "телемоста" зажгли файеры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА