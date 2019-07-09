Горбатюк рассказал, кто блокирует расследование дел Майдана в регионах

Руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры (ГПУ) Сергей Горбатюк сообщил, что расследование дел Майдана в регионах заблокировано в связи с приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента ГПУ по организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, передает "Громадське".

"Именно с приходом на должность начальника департамента Кизя, уже фактически в течение последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконные по нашему мнению, где были закрыты уголовные производства в областях, не были отменены, никакие рекомендации по расследованию этих уголовных производств ни были выполнены. А в последнее время нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - отметил Горбатюк.

По его словам, к полномочиям департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставление рекомендаций относительно них.

"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - отметил Горбатюк.