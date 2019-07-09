События

07:10 09.07.2019

Боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные не пострадали

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За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз обстреляли украинские позиции, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 7 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм... В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил трижды вблизи Водяного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, два раза рядом с Лебединським - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды неподалеку Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, окраину Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета, в районе н.п. Пищевики - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета, вблизи Чермалыка - из станкового противотанкового гранатомета, рядом с Богдановкой - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 5 раз. В частности, трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, рядом с Южным - из миномета калибра 120 мм, неподалеку Майорска – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 8 июля два боевика уничтожены и три ранены.

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников рядом с Широкино - из стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка #украина
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