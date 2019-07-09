Боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз обстреляли украинские позиции, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 7 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм... В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил трижды вблизи Водяного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, два раза рядом с Лебединським - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды неподалеку Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, окраину Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета, в районе н.п. Пищевики - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета, вблизи Чермалыка - из станкового противотанкового гранатомета, рядом с Богдановкой - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 5 раз. В частности, трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, рядом с Южным - из миномета калибра 120 мм, неподалеку Майорска – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 8 июля два боевика уничтожены и три ранены.

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников рядом с Широкино - из стрелкового оружия.