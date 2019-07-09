События

05:39 09.07.2019

В Харьковской области огонь уничтожил 4 га пшеницы

1 мин читать

Подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний 7 июля 34 раза, в т.ч. 26 случаев - на пожары сухой травы, пшеницы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора.

"Общая площадь пожаров (в открытых экосистемах - ИФ) превысила 11 га. В результате пожаров уничтожено: около 3 га пшеницы (с. Тарановка Змиевского района), около 1 га пшеницы (с. Полковчине Великобурлукского района), около 1,5 га стерни от скошенной пшеницы (с. Николаевка Двуречанского района), 0,3 га стерни (с. Шелестово Коломакского района)", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Кроме того, огонь повредил крышу жилого дома на площади 40 кв.м. в с.Кринички, уничтожил дрова и хозяйственную постройку в г. Южный и хозпостройку в с.Капранское Краснокутского района.

В ГСЧС отмечают, что в Харьковской области сохраняется самый высокий (5 класса) уровень пожарной опасности.

Теги: #гсчс #украина #пожар #сельхоз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:32 09.07.2019
Возле границы Украины и Польши задержали 5 граждан Турции

Возле границы Украины и Польши задержали 5 граждан Турции

03:34 09.07.2019
В Харькове директор центра соцслужб, халатность которой привела к смерти 3-летнего малыша, получила условный срок, прокуратура настаивает на реальном наказании

В Харькове директор центра соцслужб, халатность которой привела к смерти 3-летнего малыша, получила условный срок, прокуратура настаивает на реальном наказании

03:33 09.07.2019
Суд взял под стражу виновника "пьяного" ДТП в Харьковской области с пассажирским автобусом

Суд взял под стражу виновника "пьяного" ДТП в Харьковской области с пассажирским автобусом

01:29 09.07.2019
На Донбассе увеличились случаи подрывов людей и техники на взрывчатках

На Донбассе увеличились случаи подрывов людей и техники на взрывчатках

01:05 09.07.2019
В конце лета может состояться встреча Зеленского и Трампа

В конце лета может состояться встреча Зеленского и Трампа

00:26 09.07.2019
В Азовское море зашло российское судно "Ейск"

В Азовское море зашло российское судно "Ейск"

23:57 08.07.2019
Гройсман ратует за сбалансированный госбюджет-2020 с продолжением социальных программ

Гройсман ратует за сбалансированный госбюджет-2020 с продолжением социальных программ

23:55 08.07.2019
Украина готова к переговорам с ЕС по усилению торговли в 2020 году

Украина готова к переговорам с ЕС по усилению торговли в 2020 году

23:28 08.07.2019
На Херсонщине полиция расследует обстоятельства гибели женщины и трех детей

На Херсонщине полиция расследует обстоятельства гибели женщины и трех детей

23:17 08.07.2019
Гройсман считает, что Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС

Гройсман считает, что Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

Сообщение о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций

Козак назвал "циничной ложью" заявления Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком"

Зеленский ожидает, что может поехать в США этим летом

СБУ и Нацполиция получили ряд поручений по защите информационного пространства страны

ПОСЛЕДНЕЕ

Участники двух разделенных полицией акций протеста перед зданием парламента Грузии отказываются расходиться первыми

Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

Сообщение о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций

Зеленский: опасения по мосту в Станице Луганской есть, но войска отвели, и вопрос надо решать

Козак назвал "циничной ложью" заявления Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком"

Зеленский дал понять, что готов слышать просьбы жителей Донбасса по гуманитарным вопросам, но не видит в целом проблемы с языком

Возле офиса телеканала NewsOne в Киеве участники акции против "телемоста" зажгли файеры

Иран напрасно принимает сдержанность США за слабость - Пенс

Зеленский ожидает, что может поехать в США этим летом

Зеленский о клонах "Слуги народа" на выборах: не имею права влиять на ЦИК и суды, будьте внимательны при голосовании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА