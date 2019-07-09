В Харьковской области огонь уничтожил 4 га пшеницы

Подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний 7 июля 34 раза, в т.ч. 26 случаев - на пожары сухой травы, пшеницы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора.

"Общая площадь пожаров (в открытых экосистемах - ИФ) превысила 11 га. В результате пожаров уничтожено: около 3 га пшеницы (с. Тарановка Змиевского района), около 1 га пшеницы (с. Полковчине Великобурлукского района), около 1,5 га стерни от скошенной пшеницы (с. Николаевка Двуречанского района), 0,3 га стерни (с. Шелестово Коломакского района)", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Кроме того, огонь повредил крышу жилого дома на площади 40 кв.м. в с.Кринички, уничтожил дрова и хозяйственную постройку в г. Южный и хозпостройку в с.Капранское Краснокутского района.

В ГСЧС отмечают, что в Харьковской области сохраняется самый высокий (5 класса) уровень пожарной опасности.