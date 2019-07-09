Возле границы Украины и Польши задержали 5 граждан Турции

Пятерых граждан Турции задержали сотрудники Львовского пограничного отряда неподалеку пункта пропуска "Рава-Русская – Гребенное" на границе Украины и Польши, сообщает пресс-служба Львовского пограничного отряда.

Как указано в сообщении, местные жители сообщили пограничникам о группе неизвестных возле границы и вскоре наряд ГПС задержал 5 мужчин. Они сообщили пограничникам, что намеревались попасть в Евросоюз, но у них не было соответствующих документов и поэтому они решили пересечь границу незаконно.

В данное время иностранцев доставили в пограничное подразделение для проведения фильтрационных мероприятий.