События

04:32 09.07.2019

Возле границы Украины и Польши задержали 5 граждан Турции

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Пятерых граждан Турции задержали сотрудники Львовского пограничного отряда неподалеку пункта пропуска "Рава-Русская – Гребенное" на границе Украины и Польши, сообщает пресс-служба Львовского пограничного отряда.

Как указано в сообщении, местные жители сообщили пограничникам о группе неизвестных возле границы и вскоре наряд ГПС задержал 5 мужчин. Они сообщили пограничникам, что намеревались попасть в Евросоюз, но у них не было соответствующих документов и поэтому они решили пересечь границу незаконно.

В данное время иностранцев доставили в пограничное подразделение для проведения фильтрационных мероприятий.

Теги: #госпогранслужба #турция #польша #нелегалы #украина
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