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03:34 09.07.2019

В Харькове директор центра соцслужб, халатность которой привела к смерти 3-летнего малыша, получила условный срок, прокуратура настаивает на реальном наказании

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Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор по делу директора центра социальных служб для семьи, детей и молодежи одного из районов города и признал ее виновной в служебной халатности, которая привела к смерти 3-летнего ребенка (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"Должностное лицо, чье равнодушие привело к трагедии, приговорили к 3 годам лишения свободы с назначением испытательного срока на 1 год. Кроме того, ей на 1 год запретили занимать руководящие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций... После изучения полного текста приговора прокуратура обжалует это судебное решение в апелляционной инстанции", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В ходе судебных дебатов прокурор требовал назначить обвиняемой наказание в виде 5 лет реального лишения свободы. Свою позицию он мотивировал обстоятельствами преступления, а также тем, что в ходе судебного следствия обвиняемая пыталась переложить вину на других лиц, отрицала наличие недостатков в своей работе, давала "сомнительные и путаные показания" и равнодушно реагировала на смерть малолетнего ребенка.

Как сообщалось, в начале сентября 2017 года в центр соцслужб обратился мужчина, требовавший забрать из семьи его сестры двух детей (6 и 3 лет), поскольку отец семейства систематически их бьет. Но директор центра организовала проверку только "на бумаге". Фактически специалисты центра не посещали проблемную семью, отчет по проверке составили со слов матери малышей, отрицавшей всю информацию о насилии в семье.

26 сентября 2017 года 3-летнего мальчика "скорая" доставила в больницу с многочисленными травмами и физическим истощением. На следующее утро ребенок умер.

В октябре 2018 года Октябрьский суд Харькова признал мать виновной в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины) и приговорил ее к 8 годам лишения свободы. Отец признан виновным в пытках, умышленном нанесении телесных повреждений и умышленном нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины) и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Кроме того, вступил в силу приговор в отношении сотрудницы службы по делам детей, которую так же признали виновной в служебной халатности.

В производстве Октябрьского районного суда Харькова находится уголовное производство в отношении ювенального инспектора, которая также не приняла никаких действий для сохранения жизни малыша.

Теги: #ребенок #подозрение #украина #суд #харьков
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