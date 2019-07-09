События

03:33 09.07.2019

Суд взял под стражу виновника "пьяного" ДТП в Харьковской области с пассажирским автобусом

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Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения водителю ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Киев-Харьков-Довжанский, в результате которого один человек погиб и семь человек были госпитализированы.

"По требованию прокуратуры суд избрал для водителя, подозреваемого в смертельном ДТП с пассажирским автобусом (ч.2 ст.286 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 5 июля на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в Валковском районе Харьковской области автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 47-летний житель Полтавской области, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Ford. В результате ДТП 32-летний пассажир автобуса погиб на месте. Еще 6 пассажиров, а также водитель Ford получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали, в Валковскую районную больницу.

Водитель Hyundai получил ушибы грудной клетки и позвоночника. По заключению экспертов, мужчина сел за руль нетрезвым. Кроме того, он не имел при себе водительского удостоверения, а также регистрационного талона на автомобиль.

Теги: #дтп #украина #суд #автобус
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