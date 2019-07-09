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01:29 09.07.2019

На Донбассе увеличились случаи подрывов людей и техники на взрывчатках

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На Донбассе увеличилось количество случаев подрывов людей и техники на неустановленных взрывных устройствах (НВУ) в районах расположенных вне пределов ведения боевых действий, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Командование Объединенных сил сообщает об увеличении случаев подрывов на неустановленных взрывных устройствах людей и техники в районах расположенных вне пределов ведения боевых действий", - говорится в сообщении штаба на странице в Фейсбук в ночь на вторник.

Как отмечается, в районе населенного пункта Новотроицкий в результате взрыва НВУ пострадал 23-лентий гражданин и был госпитализирован. В н.п. Майорск из-за взрыва устройства получил повреждения военный грузовик КрАЗ и БТР-70, один военный получил ожоги и также был госпитализирован. В районе Новобахмутовки госпитализированы два военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В штабе ООС призвали военнослужащих и гражданских лиц соблюдать меры минной безопасности и перемещаться по проверенным дорогам.

Теги: #украина #донбасс #увеличение #подрывы
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