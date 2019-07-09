В Азовское море зашло российское судно "Ейск"

Россия усилила группировку в Азовском море малым противолодочным кораблем (МПК) "Ейск" (054) проекта 1124М Черноморского флота ВМФ РФ, сообщает интернет-издание "Украинский милитаристский портал".

"Вчера он прошел арку моста близ Керчи в направлении Азовского моря. На Черном море он приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России и входит в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района", - говорится в сообщении.

Как отмечается, судно было спущено на воду 12 апреля 1989 года на предприятии "Ленинская Кузница" (современное название - "Кузня на Рыбальском" - ИФ) и уже 28 февраля 1990 года вошел в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района Черноморского флот ВМФ СССР с базированием в городе Поти в Грузии как МПК-217.

Как информирует портал, после распада СССР тогдашним командованием Черноморского флота ВМФ СССР было принято решение перебазировать корабль в Севастополь, куда он перешел в ночь с 31 декабря 1991 года на 1 января 1992 года. С созданием в 90-х Новороссийской ВМБ Черноморского флота МПК-217 в составе части был перебазирован в Новороссийск и под распределение флота не подпадал. В 1999-м году МПК-217 был переименован на "Ейск".

В 2017-м году он прошел доковый ремонт на захваченном 13 судоремонтном заводе в Севастополе.