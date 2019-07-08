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23:28 08.07.2019

На Херсонщине полиция расследует обстоятельства гибели женщины и трех детей

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На Херсонщине полиция расследует обстоятельства гибели женщины и трех детей

В Скадовске (Херсонская обл.) правоохранители расследуют причины гибели женщины и трех детей, чьи тела обнаружил ее бывший муж, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"В "Единый центр 102" полиции Херсонщины обратился житель Голая Пристань. Мужчина рассказал, что приехал в Скадовск домой к бывшей жене, где обнаружил тела женщины и двух сыновей, 9-ти и 7-ми лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители внесли ведомости по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по п.п.1,2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, продолжаются первоочередные неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Теги: #расследование #гибель #херсонщина #украина #полиция
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