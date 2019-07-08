Зеленский: опасения по мосту в Станице Луганской есть, но войска отвели, и вопрос надо решать

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что определенные опасения в связи с намерением начать строительство моста возле Станицы Луганской (Луганская обл.) есть, но войска там отведены, в чем он лично убедился во время поездки 7 июля.

"Если начнутся вдруг обстрелы – прекратим (строительство моста - ИФ). Да, опасения есть. Но они отвели войска, я же там был, за холм. Там нет войск", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник после саммита Украина-ЕС по дороге из Мариинского дворца в Офис президента Украины.

Зеленский отметил, что этот вопрос ещё будет обсуждаться в Минске. "Мы им скажем: слушайте, давайте мы 8-10 дней подождем, как вы сказали. Давайте людям помогать. Будем смотреть", - указал он.