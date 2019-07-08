Зеленский дал понять, что готов слышать просьбы жителей Донбасса по гуманитарным вопросам, но не видит в целом проблемы с языком

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно учитывать мнение жителей Донбасса по языковому и другим гуманитарным вопросам, но не видит в этом большой проблемы, которую просто использовали в информационной войне.

"Идея Андрея (главы Офиса президента Андрея Богдана - ИФ) - это его идея, но и люди об этом говорят. Я думаю, что мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чем здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы", - сказал он в понедельник во время пешей прогулки после саммита Украина-ЕС, отвечая на вопрос журналистов о заявлении главы ОПУ Богдана о возможности предоставлении Донецкой и Луганской областям какого-то особого статуса по языку.

"Просто велась информационная война, что нельзя говорить на русском языке. Но вот я президент и говорю с вами, как хочу (Зеленский перешёл на русский язык - ИФ). Если будет у дончан какая-то специальная просьба, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке, - я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить", - отметил Зеленский, добавив, что государственным языком в Украине есть и будет украинский.