События

20:05 08.07.2019

Иран напрасно принимает сдержанность США за слабость - Пенс

2 мин читать
Иран напрасно принимает сдержанность США за слабость - Пенс

Вице-президент США Майк Пенс в понедельник призвал Иран не расценивать самообладание Вашингтона в качестве его слабости.

"Ирану не следует путать сдержанность Америки с отсутствием у Америки решительности", - сказал вице-президент на конференции организации "Объединённые христиане за Израиль".

При этом он повторил позицию администрации США, согласно которой Вашингтон не позволит Тегерану получить в свое распоряжение ядерное оружие.

Также Пенс прокомментировал заявления Ирана по поводу того, что он начал обогащение урана выше уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По словам Пенса, этот шаг является частью "злонамеренной" деятельности Ирана, которая также включает в себя атаки против танкеров в районе Персидского залива.

Западные СМИ отмечают, что согласно материалам выступления Майка Пенса, ранее оказавшимся в распоряжении СМИ, вице-президент США должен был заявить о желании США вести диалог с Ираном, не поступаясь при этом своими позициями. Однако в выступлении Пенса этого не прозвучало.

В последнее время обострились отношения между Ираном и США, в частности, после того, как Иран сбил американский беспилотник в прошлом месяце.

После этого президент США Дональд Трамп заявлял, что он отменил ответный удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

Накануне Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

В воскресенье иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

Теги: #сша #предупреждение #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:58 08.07.2019
Зеленский ожидает, что может поехать в США этим летом

Зеленский ожидает, что может поехать в США этим летом

19:17 08.07.2019
В Тегеране предупредили Лондон о последствиях в случае отказа отпустить задержанный в Гибралтаре танкер

В Тегеране предупредили Лондон о последствиях в случае отказа отпустить задержанный в Гибралтаре танкер

16:39 08.07.2019
Секретарь СНБО обсудил с делегацией Минобороны США сотрудничество в сфере безопасности и ситуацию в Черноморском регионе

Секретарь СНБО обсудил с делегацией Минобороны США сотрудничество в сфере безопасности и ситуацию в Черноморском регионе

12:33 08.07.2019
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

10:26 08.07.2019
Судно с 75 тыс. тонн нефти из США прибыло в Украину

Судно с 75 тыс. тонн нефти из США прибыло в Украину

09:34 08.07.2019
Иран официально объявил об отступлении от обязательств по соглашению в области обогащения урана

Иран официально объявил об отступлении от обязательств по соглашению в области обогащения урана

06:17 08.07.2019
The New York Times ответила на обвинения Трампа об условиях содержания мигрантов

The New York Times ответила на обвинения Трампа об условиях содержания мигрантов

05:03 08.07.2019
Помпео пообещал Ирану новые санкции и изоляцию из-за ядерной программы

Помпео пообещал Ирану новые санкции и изоляцию из-за ядерной программы

21:53 07.07.2019
Украина впервые обратилась о приобретении военного оборудования через программу Минобороны США, запрос будет рассмотрен

Украина впервые обратилась о приобретении военного оборудования через программу Минобороны США, запрос будет рассмотрен

18:38 07.07.2019
Лондон призвал Тегеран к соблюдению в полной мере условий СВПД

Лондон призвал Тегеран к соблюдению в полной мере условий СВПД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сообщение о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций

Зеленский ожидает, что может поехать в США этим летом

СБУ и Нацполиция получили ряд поручений по защите информационного пространства страны

Боевики с полуночи восемь раз обстреляли позиции ООС

СБУ и Генпрокуратура располагают сведениями о том, что конечные бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком"

ПОСЛЕДНЕЕ

Сообщение о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций

Зеленский: опасения по мосту в Станице Луганской есть, но войска отвели, и вопрос надо решать

Козак назвал "циничной ложью" заявления Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком"

Зеленский дал понять, что готов слышать просьбы жителей Донбасса по гуманитарным вопросам, но не видит в целом проблемы с языком

Возле офиса телеканала NewsOne в Киеве участники акции против "телемоста" зажгли файеры

Зеленский о клонах "Слуги народа" на выборах: не имею права влиять на ЦИК и суды, будьте внимательны при голосовании

СБУ и Нацполиция получили ряд поручений по защите информационного пространства страны

Боевики с полуночи восемь раз обстреляли позиции ООС

Зеленский после завершения саммита Украина-ЕС прогулялся по центру Киева до Офиса президента

Данилюк ожидает от рабочей группы своевременной подготовки проекта новой Стратегии нацбезопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА