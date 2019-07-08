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19:58 08.07.2019

Зеленский ожидает, что может поехать в США этим летом

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Зеленский ожидает, что может поехать в США этим летом

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что его визит в США может состояться нынешним летом.

"Обсуждают, у всех сложный календарь, смотрят даты. Летом, я так понимаю", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник после саммита Украина-ЕС по дороге из Мариинского дворца в Офис президента.

В середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока не определена."Дональд Трамп направил президенту Зеленскому приглашение посетить Белый дом. Однако сроки этого визита еще надо согласовать", – отметил Волкер.

Теги: #сша #зеленский
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