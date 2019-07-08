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19:43 08.07.2019

Зеленский о клонах "Слуги народа" на выборах: не имею права влиять на ЦИК и суды, будьте внимательны при голосовании

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Зеленский о клонах "Слуги народа" на выборах: не имею права влиять на ЦИК и суды, будьте внимательны при голосовании

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с кандидатами в народные депутаты, которые используют названия организаций, похожие или созвучные с партией "Слуга народа" на парламентских выборах.

"Я как президент Украины не могу влиять на выборы и рекламировать партию "Слуга народа". Я понимаю, для чего это делается. Очень много копий партии "Слуга народа", очень много такого на мажоритарных округах. Знаю, что партия обращалась в суд и ЦИК, но решения никакого нет", - сказал он на брифинге в понедельник после саммита Украина-ЕС, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что не будет влиять на ЦИК и суды в этом вопросе, но очень хотел бы, чтобы люди, когда будут выбирать ту или иную партию, особенно внимательно подошли к этому вопросу.

Теги: #зеленский #слуга_народа #выборы
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