СБУ и Нацполиция получили ряд поручений по защите информационного пространства страны

Служба безопасности Украины и Национальная полиция получили ряд поручений по защите информационного пространства страны, отмена так называемого "телемоста" еще не конец информационной войны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк.

"Только что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства", - написал Данилюк на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Он отметил, что дополнительные детали решений не может сообщить из-за секретности.

"NewsOne отменил так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", - добавил секретарь СНБО.