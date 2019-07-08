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19:35 08.07.2019

СБУ и Нацполиция получили ряд поручений по защите информационного пространства страны

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СБУ и Нацполиция получили ряд поручений по защите информационного пространства страны

Служба безопасности Украины и Национальная полиция получили ряд поручений по защите информационного пространства страны, отмена так называемого "телемоста" еще не конец информационной войны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк.

"Только что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства", - написал Данилюк на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Он отметил, что дополнительные детали решений не может сообщить из-за секретности.

"NewsOne отменил так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", - добавил секретарь СНБО.

Теги: #телемост #данилюк #снбоу
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