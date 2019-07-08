События

19:25 08.07.2019

Боевики с полуночи восемь раз обстреляли позиции ООС

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Боевики с полуночи восемь раз обстреляли позиции ООС

Незаконные вооруженные формирования в понедельник с начала суток восемь раз обстреляли позиции операции объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. (…) Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сводке на странице ООС в Фейсбуке.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - указано в сообщении.

Теги: #оос #сводка
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