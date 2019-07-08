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19:19 08.07.2019

Зеленский после завершения саммита Украина-ЕС прогулялся по центру Киева до Офиса президента

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Зеленский после завершения саммита Украина-ЕС прогулялся по центру Киева до Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский после завершения саммита Украина-ЕС, который проходил в Мариинском дворце в центре Киева, прошел пешком до здания Офиса президента на ул.Банковой в окружении охранников и нескольких сотрудников ОПУ.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", глава государства в понедельник вечером прошел по центральным улицами столицы, общался и фотографировался с гражданами, а также иногда отвечал на вопросы журналистов, которые сопровождали его на ул.Банковую к Офису президента.

Теги: #киев #зеленский #прогулка
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