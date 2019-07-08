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19:18 08.07.2019

Данилюк ожидает от рабочей группы своевременной подготовки проекта новой Стратегии нацбезопасности

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Данилюк ожидает от рабочей группы своевременной подготовки проекта новой Стратегии нацбезопасности

Новая Стратегия национальной безопасности должна учитывать реальные вызовы и угрозы, создаваться не по клише, а с учетом переоценки подходов к этому вопросу, подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк.

"Риски меняются. Мы бы хотели получить современную стратегию, которая реально оценивает вызовы и угрозы безопасности и приоритеты политики в этой сфере. И здесь не нужно идти по каким-то клише, а, наоборот, начинать все с нуля и переоценивать все подходы", - сказал Данилюк в ходе учредительного заседания рабочей группы по подготовке проекта Стратегии национальной безопасности в понедельник, сообщила пресс-служба СНБО.

По его словам, новая стратегия "должна стать качественно другой" и иметь особый характер. "Стратегия национальной безопасности определена в соответствии с новым законом основным документом, на котором должны базироваться остальные документы стратегического планирования по отдельным направлениям обеспечения национальной безопасности", - пояснил секретарь СНБО.

Данилюк также отметил, что поскольку закон устанавливает четкие сроки подготовки стратегии (максимум 6 месяцев после вступления новоизбранного президента в должность), все участники рабочей группы должны готовить свои предложения на ранних этапах создания стратегии. "Времени для создания не так много, но достаточно, чтобы создать качественный документ, который позволит Украине достойно бороться с вызовами и предотвращать их", - сказал он.

В пресс-службе напомнили, что согласно закону "О национальной безопасности Украины", к подготовке стратегии привлекается Аппарат СНБО. Для реализации этой нормы президент Украины своим письмом поручил секретарю СНБО организовать подготовку Стратегии национальной безопасности Украины и подать ее на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны.

Рабочая группа по разработке новой стратегии была создана в рамках выполнения распоряжения секретаря СНБО, в ее составе - заместитель руководителя рабочей группы - заместитель директора Национального института стратегических исследований Константин Кононенко, а также представители Национального института стратегических исследований, других государственных органов, институты гражданского общества, иностранные эксперты.

Теги: #снбо #нацбезопасность #стратегия
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