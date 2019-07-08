Несколько десятков представителей ЛГБТ все же вышли на марш в Тбилиси под охраной полиции

Несколько десятков представителей ЛГБТ вечером в понедельник провели "Марш достоинства", пройдя колонной у здания МВД в Тбилиси под охраной полицейских.

Они заявили журналистам, что будут добиваться "равноправия в грузинском обществе".

При этом ранее представители ЛГБТ сообщили журналистам, что отказываются от проведения марша, исходя из соображений безопасности.

Утром в понедельник у здания МВД собрались около двухсот радикально настроенных мужчин, готовых "наказать" представителей ЛГБТ и не позволить им проводить какие-либо шествия.

Они заняли площадь перед парламентом, где в течении последних 18 дней проходила акция протеста под требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария. Собравшиеся заявляют, что не уйдут с площади, так как намерены "установить порядок в Тбилиси".