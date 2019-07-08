События

18:58 08.07.2019

Несколько десятков представителей ЛГБТ все же вышли на марш в Тбилиси под охраной полиции

1 мин читать
Несколько десятков представителей ЛГБТ все же вышли на марш в Тбилиси под охраной полиции

Несколько десятков представителей ЛГБТ вечером в понедельник провели "Марш достоинства", пройдя колонной у здания МВД в Тбилиси под охраной полицейских.

Они заявили журналистам, что будут добиваться "равноправия в грузинском обществе".

При этом ранее представители ЛГБТ сообщили журналистам, что отказываются от проведения марша, исходя из соображений безопасности.

Утром в понедельник у здания МВД собрались около двухсот радикально настроенных мужчин, готовых "наказать" представителей ЛГБТ и не позволить им проводить какие-либо шествия.

Они заняли площадь перед парламентом, где в течении последних 18 дней проходила акция протеста под требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария. Собравшиеся заявляют, что не уйдут с площади, так как намерены "установить порядок в Тбилиси".

Теги: #грузия #тбилиси #лгбт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:16 08.07.2019
Грузинская телекомпания "Рустави-2" временно прекратила вещание в связи с акцией протеста перед ее зданием

Грузинская телекомпания "Рустави-2" временно прекратила вещание в связи с акцией протеста перед ее зданием

00:02 07.07.2019
2 тыс. человек пришли к резиденции лидера "Грузинской мечты" Иванишвили в Тбилиси требовать отставки главы МВД Грузии

2 тыс. человек пришли к резиденции лидера "Грузинской мечты" Иванишвили в Тбилиси требовать отставки главы МВД Грузии

23:48 04.07.2019
В Тбилиси на площади перед парламентом организовали рок-концерт против "российской оккупации"

В Тбилиси на площади перед парламентом организовали рок-концерт против "российской оккупации"

06:32 02.07.2019
"National Geographic" и "MIR Corporation" подготовят туры для путешественников в Грузию

"National Geographic" и "MIR Corporation" подготовят туры для путешественников в Грузию

19:53 29.06.2019
В Тбилиси проходит многотысячный марш оппозиции за отставку министра МВД

В Тбилиси проходит многотысячный марш оппозиции за отставку министра МВД

23:33 28.06.2019
ЕС ждет от Грузии прозрачного и оперативного расследования столкновений в Тбилиси

ЕС ждет от Грузии прозрачного и оперативного расследования столкновений в Тбилиси

22:34 27.06.2019
Глава МВД Грузии заявил, что останется на посту до конца расследования беспорядков в Тбилиси

Глава МВД Грузии заявил, что останется на посту до конца расследования беспорядков в Тбилиси

14:48 27.06.2019
Глава Минобороны Грузии видит в РФ постоянную угрозу

Глава Минобороны Грузии видит в РФ постоянную угрозу

03:22 26.06.2019
Экс-президент Грузии Маргвелашвили присоединился к протестующим в Тбилиси

Экс-президент Грузии Маргвелашвили присоединился к протестующим в Тбилиси

21:41 24.06.2019
Климкин: главный вывод грузинских событий для Украины – зависимость от России хоть в чем-то это угроза для нацбезопасности

Климкин: главный вывод грузинских событий для Украины – зависимость от России хоть в чем-то это угроза для нацбезопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ и Генпрокуратура располагают сведениями о том, что конечные бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком"

Генпрокуратура открыла дело по подготовке телеканалом NewsOne телемоста с РФ, собственник вызван на допрос, готовится представление на арест активов

Руководитель СБУ инициирует заседание СНБО в связи с анонсом телемоста с РФ и призывает АМКУ демонополизировать информпространство холдинга "Новости"

Парубий призывает СБУ отреагировать на намерения NewsOne провести телемост с каналом "Россия 24", а Нацсовет по телерадиовещаниию – лишить его лицензии

Нацсовет по телерадиовещанию может оштрафовать или лишить NewsOne лицензии из-за телемоста с "Россией 24"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский после завершения саммита Украина-ЕС прогулялся по центру Киева до Офиса президента

Данилюк ожидает от рабочей группы своевременной подготовки проекта новой Стратегии нацбезопасности

В Тегеране предупредили Лондон о последствиях в случае отказа отпустить задержанный в Гибралтаре танкер

Полиция эвакуирует людей с ж/д вокзала и из всех торговых центров в Харькове из-за сообщения о минировании

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Киеве

Европол в результате спецоперации изъял 3,8 млн нелегальных допинг-препаратов и поддельных лекарств

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Ефремова на продление срока ареста

Экс-супруга Маккартни добилась крупнейшей в истории Британии компенсации за клевету

Кабмин анонсировал запуск Украинского фонда стартапов

Волонтер-медик ранен неподалеку от Новотроицкого

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА