Полиция эвакуирует людей с ж/д вокзала и из всех торговых центров в Харькове из-за сообщения о минировании

Полиция проверяет информацию о минировании железнодорожного вокзала и всех торговых центров в Харькове из-за сообщения о минировании, поступившего на электронную почту в понедельник.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.