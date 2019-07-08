События

18:03 08.07.2019

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Киеве

1 мин читать
Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Киеве

На улице в Святошинском районе Киева в результате взрыва гранаты погиб мужчина, правоохранители квалифицируют произошедшее как "самоубийство".

Как сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева, инцидент произошел примерно в 15:20 понедельника.

"В полицию поступило сообщение, что на улице прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. По вызову немедленно выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения житель поселка Коцюбинское, 1969 года рождения.

В настоящее время место происшествия осматривают эксперты-криминалисты, а следователи общаются со свидетелями инцидента.

"Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ. По его словам, мужчина погиб от взрыва гранаты. Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы", - сказано в сообщении.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией "самоубийство".

Теги: #киев #полиция #граната #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:19 08.07.2019
Зеленский после завершения саммита Украина-ЕС прогулялся по центру Киева до Офиса президента

Зеленский после завершения саммита Украина-ЕС прогулялся по центру Киева до Офиса президента

18:11 08.07.2019
Полиция эвакуирует людей с ж/д вокзала и из всех торговых центров в Харькове из-за сообщения о минировании

Полиция эвакуирует людей с ж/д вокзала и из всех торговых центров в Харькове из-за сообщения о минировании

17:54 08.07.2019
ЕС готов предоставить Киеву EUR500 млн макрофинансовой помощи после выполнения необходимых условий

ЕС готов предоставить Киеву EUR500 млн макрофинансовой помощи после выполнения необходимых условий

17:40 08.07.2019
Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Ефремова на продление срока ареста

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Ефремова на продление срока ареста

16:39 08.07.2019
Управления полиции охраны в Запорожской области отобрало "УОСК" для страхования финрисков

Управления полиции охраны в Запорожской области отобрало "УОСК" для страхования финрисков

15:17 08.07.2019
Британская IWG откроет 9-этажное креативное пространство в БЦ Maidan Plaza

Британская IWG откроет 9-этажное креативное пространство в БЦ Maidan Plaza

14:49 08.07.2019
В Киеве проходит саммит Украина–ЕС

В Киеве проходит саммит Украина–ЕС

14:37 07.07.2019
В Одессе освободили сотрудниц финучреждения, взятых в заложницы, со злоумышленником работают правоохранители

В Одессе освободили сотрудниц финучреждения, взятых в заложницы, со злоумышленником работают правоохранители

12:31 07.07.2019
На Киев надвигаются гроза и шквалы

На Киев надвигаются гроза и шквалы

03:24 06.07.2019
Общественный транспорт в Киеве будет работать на час дольше во время фестиваля "Atlas Weekend"

Общественный транспорт в Киеве будет работать на час дольше во время фестиваля "Atlas Weekend"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с полуночи восемь раз обстреляли позиции ООС

СБУ и Генпрокуратура располагают сведениями о том, что конечные бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком"

Генпрокуратура открыла дело по подготовке телеканалом NewsOne телемоста с РФ, собственник вызван на допрос, готовится представление на арест активов

Руководитель СБУ инициирует заседание СНБО в связи с анонсом телемоста с РФ и призывает АМКУ демонополизировать информпространство холдинга "Новости"

Парубий призывает СБУ отреагировать на намерения NewsOne провести телемост с каналом "Россия 24", а Нацсовет по телерадиовещаниию – лишить его лицензии

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики с полуночи восемь раз обстреляли позиции ООС

Данилюк ожидает от рабочей группы своевременной подготовки проекта новой Стратегии нацбезопасности

В Тегеране предупредили Лондон о последствиях в случае отказа отпустить задержанный в Гибралтаре танкер

Несколько десятков представителей ЛГБТ все же вышли на марш в Тбилиси под охраной полиции

Европол в результате спецоперации изъял 3,8 млн нелегальных допинг-препаратов и поддельных лекарств

Экс-супруга Маккартни добилась крупнейшей в истории Британии компенсации за клевету

Кабмин анонсировал запуск Украинского фонда стартапов

Волонтер-медик ранен неподалеку от Новотроицкого

Секретарь СНБО обсудил с делегацией Минобороны США сотрудничество в сфере безопасности и ситуацию в Черноморском регионе

СБУ и Генпрокуратура располагают сведениями о том, что конечные бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА