События

17:50 08.07.2019

Европол в результате спецоперации изъял 3,8 млн нелегальных допинг-препаратов и поддельных лекарств

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Европол в результате спецоперации изъял 3,8 млн нелегальных допинг-препаратов и поддельных лекарств

Европол провел в 33 странах спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом допинг-препаратов, поддельных лекарств, спортивных и пищевых добавок, сообщает пресс-служба организации в понедельник.

По ее итогам было изъято 3,8 млн единиц нелегальных допинговых веществ и поддельных лекарств, разоблачены 17 группировок, разрушены девять подземных лабораторий, арестовано 234 подозреваемых и открыто 839 судебных дел.

Операция проводилась Европолом совместно с Объединенным исследовательским центром, Европейским бюро по борьбе с мошенничеством и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Она охватила в частности, Украину, Молдавию, Латвию, Литву, Францию, ФРГ и Великобританию. Операция проводилась и на латиноамериканском континенте - в частности, в США и Колумбии. Россия в списке стран не фигурирует.

Теги: #европол #изъятие
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