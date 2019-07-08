Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Ефремова на продление срока ареста

Коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда в понедельник по результатам рассмотрения представления Луганского апелляционного суда определила подсудность рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова за Киевским апелляционным судом.

"Верховный суд удовлетворил представление, направив дело в Киевский апелляционный суд для рассмотрения жалобы о продлении срока содержания под стражей Ефремова", - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

В суде указали, что коллегия судей рассмотрела представление Луганского апелляционного суда о направлении уголовного производства по обвинению Ефремова по ряду статей УК Украины (ч. 5 ст. 27, ст. 341 - захват государственных или общественных зданий или сооружений, ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ч. 1 ст. 258-3 - создание террористической группы или террористической организации, ч. 1 ст.111 - государственная измена) из Луганского апелляционного суда в другой суд апелляционной инстанции.

Защита Ефремова подала в Луганский апелляционный суд апелляционную жалобу на постановление Старобельского районного суда Луганской области от 19 июня о продлении срока содержания под стражей. Учитывая то, что в Луганском апелляционном суде невозможно определить коллегию судей для рассмотрения этой жалобы, суд обратился с соответствующим представлением в Верховный суд, который и определил подсудность за Киевским апелляционным судом.

Как сообщалось, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.