Волонтер-медик ранен неподалеку от Новотроицкого

Волонтер-медик получил ранения в результате взрыва в понедельник ранним утром неподалеку от населенного пункта Новотроицкое (Донецкая обл.), ему оказали необходимую помощь и доставили в больницу в г.Днепр, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных сил.

В сообщении указано, что раненый - волонтер-медик, гражданин Украины, 1995 года рождения.

Военные медики одной из частей в составе ООС оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и подготовили его к транспортировке в лечебное учреждение за пределами района проведения ООС.

Прибывшие из города Волноваха врачи доставили пострадавшего в травматическое отделение местной больницы. Впоследствии его эвакуировали в областную клиническую больницу им.Мечникова в Днепр.