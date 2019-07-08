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16:39 08.07.2019

Секретарь СНБО обсудил с делегацией Минобороны США сотрудничество в сфере безопасности и ситуацию в Черноморском регионе

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Секретарь СНБО обсудил с делегацией Минобороны США сотрудничество в сфере безопасности и ситуацию в Черноморском регионе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с делегацией Министерства обороны США перспективы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны и милитаризацию Россией Черноморского региона.

Как сообщает в понедельник пресс-служба СНБО, американскую делегацию возглавила директор отдела стран Балканского, Кавказского и Черноморского региона Офиса заместителя министра обороны США по вопросам политики Катрин Сендак.

"Во время встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Украиной и США в сферах безопасности и обороны, в частности в вопросах развития Вооруженных сил Украины, кибербезопасности, логистики, проведения комплексного обзора сектора безопасности и подготовки документов стратегического планирования в этой сфере", - сказано в сообщении.

Кроме того, стороны согласились с необходимостью углублять сотрудничество в подготовке украинских военных.

Сендак заверила в готовности США и впредь оказывать всестороннюю помощь Украине на пути имплементации реформ в оборонной сфере.

В то же время украинская сторона обратила внимание американских партнеров на активную милитаризацию Россией Черноморского региона.

"Стороны согласились, что ситуация в этом регионе представляет угрозу безопасности не только Украине, но и всего евроатлантического региона", - сказано в сообщении.

Теги: #снбо #сша #минобороны #данилюк #черноморский_регион
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