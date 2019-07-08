Зеленский уволил первого замглавы АМКУ – государственного уполномоченного Нижник

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марию Нижник с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) – государственного уполномоченного.

"Согласно части первой статьи 10 закона Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" постановляю: уволить Нижник Марию Владимировну с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного", - говорится в указе президента №496/2019 от 8 июля.

Нижник была назначена на эту должность пятым президентом Украины Петром Порошенко в июле 2015 года.