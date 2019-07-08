В Украине продолжится похолодание

В ближайшие сутки на территорию Украины с северо-запада Европы переместится более прохладный воздух, поэтому температура воздуха снизится. Кратковременные дожди ожидаются в зоне атмосферных фронтов ночью на юго-востоке, днем - на северо-западе страны, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в восточных областях и Приазовье, днем в западных и местами в северных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, на крайнем юге 15-19°; днем 18-23°, в южных и восточных областях 22-27°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 июля самая высокая температура днем была +36,3 в 1947 году, самая низкая ночью +8,8 в 1935 году.

10 июля в ночные часы в южной части, днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днем 18-23°, на юге до 26°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем около 20°.

8 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 24-25°, возле Одессы и Приморского 19-20°, в Днепре в пределах Киева 21°.