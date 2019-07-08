Избиратели ни одной из партий не поддерживают идею мира на Донбассе "любой ценой"

Мир на Донбассе любой ценой не поддерживают избиратели ни одной из политических партий, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Мир любой ценой не поддерживают избиратели ни одной из партии. Меньше всего это поддерживают избиратели партий "Голос" (10%) и "Европейская солидарность" (7%), больше всего поддерживают избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (36,5%). При этом и избиратели этой партии в основном считают, что "ради мира стоит идти на компромиссы, но не на все"", - рассказала директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина в ходе презентации исследования в понедельник в Киеве.

Согласно исследованию, 48,8% жителей Украины считают, что ради мира необходимо идти на компромисс с Россией и руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. 20,1% опрошенных полагают, что ради мира надо идти на любые компромиссы с кем угодно и о чем угодно. 17,4% разделяют мнение, что мир на Донбассе можно установить лишь с позиции силы, когда одна из сторон победит. 13,7% затруднились ответить на вопрос.

Респонденты считают неприемлемыми большинство возможных компромиссов, которые обсуждаются и предусмотрены Минскими договоренностями.

Наименее приемлемыми, причём во всех регионах Украины, являются проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 66% опрошенных, приемлемо для 13%), полная амнистия всех участников боевых действий против украинских Вооруженных сил (неприемлемо - 61%, приемлемо - 15%), формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (неприемлемо - 58%, приемлемо - 18%).

В основном неприемлемыми для населения Украины является и внесение изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного (неприемлемо - 54%, приемлемо - 30%), согласие на особые политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией (неприемлемо - 53%, приемлемо - 23%), принятие закона о нейтральный и внеблоковый статус Украины (неприемлемо - 48%, приемлемо - 29%).

Исследование проводилось с 13 по 20 июня во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.