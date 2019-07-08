Нацсовет по телерадиовещанию советует украинским лицензиатам воздержаться от ретрансляции сигнала и передач попавших под санкции иновещателей

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предостерегает отечественных лицензиатов - как телеканалы, так и провайдеров программной услуги - воздержаться от ретрансляции сигнала и передач иностранных вещателей, в отношении которых на государственном уровне были применены ограничительные санкции, сообщается на сайте регулятора.

"Вопросы защиты информационного пространства находится в поле пристального внимания Национального совета. Регулятор предупреждает, что будет жестко реагировать на все нарушения законодательства и безотлагательно принимать все законные меры", - подчеркнули в Нацсовете.

В связи с ситуацией, сложившейся с ранее анонсированным телеканалами NewsOne и "Россия-24" телемостом Нацсовет 9 июля проведет внеочередное заседание.

Как сообщалось, NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия" (телемарафон "Надо поговорить") "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Нацсовет по телерадиовещанию пообещал в ближайшее время отреагировать на заявление телеканала NewsOne о проведении телемоста под названием "Надо поговорить" с российским телеканалом.

Ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия-24" и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил скандальный российский телеведущий Дмитрий Киселев.

На телеканале NewsOne заявили, что телемост станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира", апеллировав к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)". В то же время NewsOne не уточняет название канала, с которым пройдет телемост.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 октября 2018 года поддержала обращение к СНБО относительно введения санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112.Украина" и "NewsOne" (проект №9157).

Согласно приложению к постановлению, санкции должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" - указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

В феврале 2019 года украинские телеканалы "112 Украина" и NewsOne создали международный редакционный совет.