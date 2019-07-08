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12:16 08.07.2019

Сюмар: У Нацсовета телерадио есть полномочия не допустить трансляцию телемоста телеканалов NewsOne и "Россия" на территории Украины

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Сюмар: У Нацсовета телерадио есть полномочия не допустить трансляцию телемоста телеканалов NewsOne и "Россия" на территории Украины

Национальный совет по телевидению и радиовещанию имеет механизм недопущения трансляции на территории Украины телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским "Россия", заявляет глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

"Закон дает все возможности сегодня не допустить такой информационной провокации в виде подобного телемоста. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в соответствии с законом о выборах имеет все полномочия, в частности, остановить трансляцию на территории Украины тех иностранных телеканалов, в деятельности которых нарушается норма о запрете гражданам иностранных государств вести предвыборную агитацию через журналистскую деятельность. И это прямо касается канала "Россия 24", который об украинских выборах говорит очень много", - заявила Сюмар на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Она напомнила, что канал "Россия 24" входит в список запрещенных на территории Украины. "И его нельзя не просто транслировать, но и ретранслировать, что подпадает под данный телемост", - подчеркнула Сюмар.

Теги: #newsone #россия #украина #телемост #сюмар
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