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12:11 08.07.2019

Руководитель СБУ инициирует проведение заседания СНБО в связи с возможным телемостом между украинским и российским телеканалами

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Руководитель СБУ инициирует проведение заседания СНБО в связи с возможным телемостом между украинским и российским телеканалами

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов просит президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с намерением "NewsOne" провести телемост с каналом "Россия".

"СБУ направило руководителям медиахолдинга "Новости" (телеканалы "112 Украина", " NewsOne" и "ZIK") сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО", - приводит высказывание Баканова пресс-центр СБУ в понедельник.

Руководитель СБУ также подчеркнул, что считает "абсолютно неприемлемым организацию телеканалом "NewsOne" телемоста с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями".

Кроме того, СБУ намерена предложить на заседании СНБО ввести санкции к юрлицам, вещающим под логотипами "112 Украина" и "NewsOne"/

"В то же время на заседании СНБО предлагается … принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание в логотипами "112 Украина" и "NewsOne" и ввести их в действие соответствующим указом президента Украины", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

Кроме того, Баканов обратился в Национальный совет по телевидению и радиовещанию с предложением предупредить телеканалы о возможных штрафных санкциях.

"Также врио главы СБУ обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно возможности предупреждения указанных субъектов информационной деятельности о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, которые находятся в санкционном списке СНБО), что может стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций", – подытожили в СБУ.

 

Теги: #newsone #баканов #снбо #россия #украина #сбу #телемост
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