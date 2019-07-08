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11:33 08.07.2019

Законодательство предусматривает штрафы для провайдеров за ретрансляцию пропаганды из страны-агрессора

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Законодательство предусматривает штрафы для провайдеров за ретрансляцию пропаганды из страны-агрессора

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сможет отреагировать на нарушения закона украинскими лицензиатами только по факту таких нарушений, сообщила первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк.

"Украинское законодательство предусматривает штрафные меры для тех, кто распространяет этот сигнал, для провайдеров, о чем им напоминаем. К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил. Нацсовет, однако, будет реагировать на нарушения в эфире, если он состоится. Хочу надеяться на то, что журналисты не станут совершать профессиональное самоубийство и обслуживать циничных политиков", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам первой замглавы Нацсовета, провайдеры рискуют получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии провайдера за трансляцию телемоста с телеканалом "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции за нарушение отраслевого законодательства.

"Нацсовет имеет право реагировать исключительно на факт. Сегодня у нас есть только сообщения в соцсетях, ролик, распространенный российским телевидением и сообщение на сайте канала. Но Нацсовет может реагировать на распространение информации исключительно в эфире телеканала", - подчеркнула Герасимьюк.

Она также заявила, что действовать наперед и как-либо запрашивать у телеканала информацию о планирующемся эфире Нацсовет не имеет права, поскольку это может быть трактовано как цензура.

"Нацсовет сможет отреагировать только тогда, когда эфир состоится. Тогда его нужно будет отмониторить и указать на нарушение украинского закона", - отметила Герасимьюк.

Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию пообещал в ближайшее время отреагировать на заявление телеканала NewsOne о проведении телемоста под названием "Надо поговорить" с российским телеканалом.

Ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия-24" и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил скандальный российский телеведущий Дмитрий Киселев.

На телеканале NewsOne заявили, что телемост станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира", апеллировав к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СС

Теги: #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #россия #украина #герасимьюк #телемост
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