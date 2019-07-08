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11:27 08.07.2019

Нацсовет по телерадиовещанию может обратиться в СНБО по анонсированному NewsOne телемосту с "Россией-24" - Герасимьюк

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Нацсовет по телерадиовещанию может обратиться в СНБО по анонсированному NewsOne телемосту с "Россией-24" - Герасимьюк

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания может обратиться в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам работы телеканала NewsOne, сообщила первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк.

"Сейчас мои коллеги собрались в Нацсовете, я держу с ними связь, и обсуждают наши действия. Возможно, мы обратимся в СНБО", - сказал она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Герасимьюк также напомнила, что в октябре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о прекращении вещания телеканалов NewsOne и "112 Украина", однако после этого никаких действий относительно работы телеканалов не последовало.

"Факт в том, что с того времени никаких продвижений этого постановления не было. Напротив, суд запретил Нацсовету проводить какие-либо действия по отношению к телеканалу "112 Украина", - отметила Герасимьюк.

Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию пообещал в ближайшее время отреагировать на заявление телеканала NewsOne о проведении телемоста под названием "Надо поговорить" с российским телеканалом.

Ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия-24" и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил скандальный российский телеведущий Дмитрий Киселев.

На телеканале NewsOne заявили, что телемост станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира", апеллировав к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)". В то же время NewsOne не уточняет название канала, с которым пройдет телемост.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 октября 2018 года поддержала обращение к СНБО относительно введения санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112.Украина" и "NewsOne" (проект №9157).

Согласно приложению к постановлению, санкции должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" - указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

В феврале 2019 года украинские телеканалы "112 Украина" и NewsOne создали международный редакционный совет.

Теги: #newsone #снбоу #россия #украина #телемост #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #герасимьюк
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