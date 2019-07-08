События

11:27 08.07.2019

Парубий призывает СБУ отреагировать на намерения NewsOne провести телемост с каналом "Россия 24", а Нацсовет по телерадиовещаниию – лишить его лицензии

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Парубий призывает СБУ отреагировать на намерения NewsOne провести телемост с каналом "Россия 24", а Нацсовет по телерадиовещаниию – лишить его лицензии

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призывает Службу безопасности Украины отреагировать на анонсированное проведение телемоста между украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом "Россия 24", а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотреть вопрос отзыва у "антиукраинских СМИ" лицензии на вещание.

"Продажные политики и их прислужники решили о чем-то поговорить с врагами и убийцами. И потому я хочу призвать сегодня Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на брутальное нарушение законов Украины. Также призываю Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос, чтобы лишить антиукраинские СМИ лицензий на вещание", - сказал Парубий на заседании согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады в понедельник.

Теги: #парубий #newsone #россия #украина #сбу #телемост #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию
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