Нацсовет по телерадиовещанию может оштрафовать или лишить NewsOne лицензии из-за телемоста с "Россией 24"

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко подчеркивает, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания имеет законные основания влияния на телеканал NewsOne ввиду возможного проведения телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским телеканалом "Россия 24", вплоть до лишения украинского канала лицензии.

"Законные рычаги влияния на "NewsOne" имеет Нацсовет ТВ как независимый регулятор. От штрафа до лишения лицензии. И он должен действовать, потому что это не "телемост", а пропаганда", - написал Кириленко в Твиттере в понедельник.

В то же время он считает: "Но в команде Зеленского полно пророссийских людей. Включительно, думаю, с ним самим. Поэтому пятая колонна и подняла голову".

Как сообщалось, на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия-24" и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил скандальный российский телеведущий Дмитрий Киселев.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пообещал в ближайшее время отреагировать на заявление телеканала NewsOne о проведении телемоста под названием "Надо поговорить" с российским телеканалом.