НСЖУ призвал NewsOne пересмотреть свое решение о проведении телемоста с РФ

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает возможное проведение телемоста между украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом "Россия 24" и призывает NewsOne как можно скорее пересмотреть свое решение о проведении такого телемоста.

"Наша позиция однозначна – "российские СМИ несут прямую ответственность за разжигание вражды и распространение информационной пропаганды, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине" (цитата из заявления Правления НСЖУ, апрель 2018). Мы готовы защищать широкие права украинских журналистов и украинских СМИ, при этом прямое сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом является возмутительным", - говорится в заявлении НСЖУ, опубликованном на странице ее председателя Сергея Томиленко в Facebook в понедельник.

В НСЖУ призвали коллектив телеканала NewsOne соблюдать действующее украинское законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию российских телеканалов в украинском эфире.

"Владельцы и руководители СМИ должны учитывать, что сознательное сотрудничество с государственными российскими медиа может быть фактором, который приведет к акции протеста (и вполне реально - физической агрессии)", - отмечается в заявлении.