Нацсовет по телерадиовещанию готовит реакцию на анонсированный NewsOne телемост с Россией

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пообещал в ближайшее время отреагировать на заявление телеканала NewsOne о проведении телемоста под названием "Надо поговорить" с российским телеканалом.

"В ближайшие часы мы опубликуем официальное заявление, которое будет содержать ответы на все вопросы", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацсовета Сергей Костинский в ответ на запрос о законности проведения такого телемоста и возможности по запрету его трансляции.

Как сообщалось, ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия-24" и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил скандальный российский телеведущий Дмитрий Киселев.

На телеканале NewsOne заявили, что телемост станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира", апеллировав к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)". В то же время NewsOne не уточняет название канала, с которым пройдет телемост.