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09:45 08.07.2019

В 25 украинских школах испытают новую программу SEE Learning

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В 25 украинских школах испытают новую программу SEE Learning

Министерство образования и науки сообщает, что в 25 украинских школах будет реализован пилотный проект по введению программы социального, эмоционального и нравственного обучения.

"Воспитание ценностей - краеугольный камень Новой украинской школы, но мы еще не имеем достаточно наработок, как их воспитывать в рамках системы образования. Одна из программ, которая предлагает современные подходы социального, эмоционального и нравственного обучения - SEE Learning, ее будут пилотировать уже в этом году в 25 школах Украины", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что реализация пилотного проекта поможет выделить наиболее успешные практики, которые должны быть распространены на все украинские школы.

"Благодаря гибкости программы ее можно практиковать как в рамках отдельного предмета, так в контексте других уроков или на внеклассных занятиях. То есть применение программы никоим образом не нарушит учебный процесс", - уверяют в ведомстве.

Также планируется дополнить учебные материалы лучшими украинскими наработками в сфере эмоционального и социального обучения.

"Это 20-40-минутные занятия, разделенные на семь разделов. Для каждой возрастной группы уже создано более 40 уроков, которых хватит на год-два работы. Они содержат четкие методические инструкции и простые, иногда игровые задания для класса, на подготовку к которым педагогу требуется не менее получаса. В августе завершится отбор, а осенью начнется обучение педагогов", - говорится в сообщении.

Школы для реализации проекта будут определены в рамках конкурсного отбора по принципу один регион - одна школа.

Программу SEE Learning разработала международная команда ученых на базе Университета Эмори (США) при поддержке Лауреата Нобелевской премии мира Далай-ламы XIV. Основы нового метода - развитие "soft skills" - "мягких навыков" вроде умение удерживать внимание, системно, креативно и критически мыслить, сочувствовать, работать в команде. Среди других инноваций программы - воспитание устойчивости к неурядицам и работа с психологическими травмами, актуальными для страны, находящейся в состоянии войны.

Теги: #реформа #образование #минобразования
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